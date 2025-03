Lanazione.it - Biblioteca popolare sotto sfratto: "Tre mesi per lasciare i locali"

LUCCA Treper portare a termine le attività già programmate, poi la riconsegna delle chiavi. È il tempo che rimane all’Associazione culturale quartiere San Concordio per abbandonare l’immobile di via Urbiciani, attuale sede – tra le tante attività – della. A porre fine a un’esperienza ultradecennale è, infatti, una raccomandata recapitata all’ex circoscrizione 7 dall’Ufficio patrimonio del Comune di Lucca, nella quale vienescritto il mancato rinnovo della concessione, scaduta il 31 dicembre 2024. Tra le motivazioni, si legge nel testo, la volontà dell’amministrazione comunale, di destinare iad "altre funzioni e progettualità", dopo l’esecuzione dei "necessari lavori di adeguamento", dei quali però, almeno al momento, non vi sarebbero tracce nelle programmazioni ufficiali.