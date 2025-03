Inter-news.it - Biasin: «Pessimista su Dumfries. Mercato? Una cessione per l’Inter…»

Fabrizioha parlato del possibile impiego di Denzelnell’andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. Il giornalista durate una nuova puntata di “Cronache di Spogliatoio” ha poi aggiunto un commento sul futuro di Kristjan Asllani.PESSIMISMO – Fabrizio, ospite al format “L’ascia Raddoppia” sul canale Youtube Cronache di Spogliatoio, ha parlato del problema di Denzel, alle prese con una distrazione al bicipite femorale.si è dettosul possibile rientro dell’olandese per Bayern Monaco-Inter, in programma l’8 di aprile: «Sono scettico sul recupero diper Bayern-Inter. Se fosse la finale lo forzerebbero anche, ma non credo che rischieranno nulla con ancora due mesi di stagione. Ha un problema abbastanza serio, realisticamente bisogna sperare di averlo per il ritorno».