Donnapop.it - Bianca Guaccero incinta di Giovanni Pernice? Ecco cosa ha rivelato sulla loro storia d’amore

Leggi su Donnapop.it

, felicemente innamorata del compagno, è forse in dolce attesa?tutta la verità!Leggi anche: Boom!prende il posto di Caterina Balivo su Rai 1, ma non è come sembra.Ospite di Verissimo,ha svelato alcuni dettagli della sua vita affettiva. Impegnata sentimentalmente cone con lui pensa seriamente di mettere su famiglia. Scopriamo di seguito i particolare della vincitrice di Ballando con le stelle 2024 e del maestro di ballo del dancing show del sabato sera di Rai Uno! View this post on InstagramA post shared by(@real)sono in dolce attesa?Reduce del primo posto di Ballando con le stelle 2024 e del successo di PrimaFestival 2025,sta indubbiamente vivendo uno dei periodi più brillanti della sua carriera professionale.