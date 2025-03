Ben ti sta te lo meriti Grande Fratello Helena umilia Zeudi | il gesto davanti alle telecamere

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella casa delc’è stato un momento topico nelle ultime ore, che sta facendo parlare moltissimo in rete. Infatti, ildinei confronti diha lasciato tutti a bocca spalancata. L’ex Miss Italia non se lo sarebbe mai aspettato, visto che è rimasta letteralmente di ghiaccio.Il video dichein qualche modoè diventato virale sul social network X. Questi giorni conclusivi delnon sembrano aver appianato le divergenze tra i concorrenti, dunque anche durante la finale non sono da escludere momenti tesiad Alfonso Signorini.Leggi anche: “Lo ha saputo che è finita”., per Lorenzo Spolverato delusione in arrivo, ildicontroAd un certo puntoha raggiunto la zona della casa del, in cui erano sedute intorno al tavoloe Jessica.