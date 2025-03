Tvzap.it - “Belve”, ritorno col botto: Fagnani fa il pieno di ospiti, chi sono

Leggi su Tvzap.it

News TV. Il programma di interviste più graffiante della televisione italiana è pronto a tornare. Francescasi prepara a riportare su Rai 2 il suo, lo show che ha conquistato il pubblico grazie a domande dirette, senza filtri e senza sconti per nessuno. Dopo stagioni di successo e momenti iconici che hanno fatto il giro dei social, la nuova edizione si preannuncia ancora più esplosiva. Gliscelti per le nuove puntateun mix perfetto di volti noti, personalità controverse e figure pronte a raccontare retroscena inediti della loro vita e carriera. La data da segnare in calendario è il 22 aprile, quando la trasmissione tornerà ufficialmente in onda con un parterre diche già sta facendo discutere.Leggi anche: “Ho rischiato di morire”. Choc a “La volta buona”, la rivelazione dell’ex gieffina (VIDEO)Leggi anche: “Dritto e Rovescio”, Del Debbio contro Bottura e Giannini: “Andate a fare in c**”fa ildi, chiTra i primiconfermati spiccano due nomi che promettono scintille: Michele Morrone e Raz Degan.