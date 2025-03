Dilei.it - Belve, i primi 3 ospiti di Francesca Fagnani: attesa per Michele Morrone

Leggi su Dilei.it

sta per tornare. Si fa sempre più parlare di, la cui nuova stagione è ormai vicinissima. Si rincorrono voci intanto su chi si siederà sul famoso sgabello dinanzi alla conduttrice. Lei non si è ancora espressa e lo stesso ha fatto la Rai. Qualcosa però è trapelato., i nuoviA presentare in anteprima il primo trittico diintervistati daè stato TvBlog. Non si tratta di una notizia ufficiale, dunque. Si torna nuovamente a esplorare il mondo del cinema per adulti. Lo si fa con Milly D’Abbraccio, attrice classe 1964 che ha vissuto varie fasi nella sua carriera. Figlia e nipote d’arte, che ha però scelto tutt’altra strada lavorativa rispetto ad alcuni membri della sua famiglia. Suo nonno era violinista nell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli.