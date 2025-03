Movieplayer.it - Belve, Francesca Fagnani riparte dai sex symbol: chi sono i primi ospiti della nuova stagione

già iniziate le registrazioni delle nuove puntate di, in onda su Rai Due da martedì 22 aprile. Ecco i nomi deiintervistati.è pronta a tornare in tv con, il suo programma di interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. La data d'inizio è il 22 aprile su Rai Due, e giàtrapelati alcuni nomi degli. Lainfatti, ha già iniziato le registrazioni del programma: iintervistatiMilly D'Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone. Ad anticipare i nomi è stato Tv Blog, che ha confermato i treproprio in seguito alle rispettive registrazioni. Altri intervistati chenell'aria, dunque per ora non confermati,Elly Schlein e Nino Frassica. Il .