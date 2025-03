Biccy.it - Belve, annunciati i primi tre ospiti della nuova stagione

Martedì 22 aprile tornerà finalmente in ondadi Francesca Fagnani (che ha anche annunciato uno spin off Crime), la conduttrice ieri ha iniziato a registrare le prime interviste. La prima è una donna dai mille volti, ha fatto la showgirl, ha lavorato nel cinema per adulti e ha tentato la carriera politica (senza grossi successi) e gli altri due sono degli attori apprezzati anche per il loro aspetto, alla corteFagnani sono arrivati Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone (si vocifera anche di possibili interviste ad Elly Schlein e Nino Frassica, ma sono rumor per adesso).A dare l’anteprima sulle interviste a Morrone, Degan e D’Abbraccio è stato il portale Tv Blog: “Proprio ieri è stata registrata unaintervista puntuta di Francesca Fagnani ad un esponente del mondo dello spettacolo nostrano e non solo.