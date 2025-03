Bubinoblog - BELLAMA’: DIACO APRE I CASTING PER LA STAGIONE 2025/2026 DEL SEGUITISSIMO TALK

Leggi su Bubinoblog

è uno dei programmi più seguiti del pomeriggio. Ilshow di Rai2, ideato e condotto da Pierluigi, si è ritagliato un proprio spazio in una fascia affollata.Sono aperte sul sito di Rai(https://www.rai.it/rai/) le iscrizioni per entrare nel cast della quartadi “”, che andrà in onda a partire da settembre.Per diventare opinionisti o concorrenti del varietà del pomeriggio di Rai2, è richiesta un’età compresa tra i 18 e i 25 anni per la Generazione Z, oppure oltre i 55 anni per entrare nelle fila dei Boomer.La struttura di Raifarà una prima selezione tra le candidature che sono arrivate e che arriveranno fino alla scadenza del 23 maggio, con provini a Milano (3 aprile), a Bari (9 aprile) e Roma (prima metà di maggio).Da queste scremature uscirà un gruppo che affronterà le audizioni finali dal 26 al 28 maggio nello studio di “” (studi Fabrizio Frizzi di Roma), alla presenza die della madrina del programma Roberta Capua.