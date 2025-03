Oasport.it - Beach volley, doppia coppia azzurra alla fase ad eliminazione diretta a Quintana Roo! Orsi Toth/Bianchi vincono il derby

Un riscatto, una bella impresa, un pizzico di delusione. C’è un po’ tutto nella seconda giornata di gare dell’Elite diRoo per l’Italia delche piazza due coppieade fa specie che ad essere eliminata sia proprio lache aveva trionfato la settimana scorsa nel Challenge di Yucatan.Per la seconda settimana consecutiva le due coppie italiane si sono affrontate tra loro in unda dentro o fuori e, dopo il successo di Gottardi/Scampoli a Yucatan, oggi è arrivato il riscatto diche hanno vinto 2-0 e hanno conquistato i sedicesimi di finale o il primo turno adche dir si voglia.nel primo set hanno piazzato un break di 6-1 che le ha lanciate sul 15-11 e non hanno più permesso alle rivali di avvicinarle fino al 21-17 conclusivo.