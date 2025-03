Sololaroma.it - Bayern Monaco-St. Pauli, il pronostico: Kompany verso il titolo, tra combo e NOGOAL

Leggi su Sololaroma.it

Si apre oggi la 27ª giornata di Bundesliga, con un Bayer Leverkusen-Bochum buono per Europa e salvezza, ma non è l’unico incrocio tra alta e bassa classifica del weekend. Nel ricco programma di sabato 29 marzo ben cinque match, tra i quali spicca-St., all’Allianz Arena alle 15:30. Bavaresi che devono gestire il cospicuo vantaggio per portare a casa il, mentre gli ospiti sono in piena lotta per la permanenza nella categoria.E c’è sicuramente tanta voglia da parte della squadra didi riportare il meisterschale in città, dopo lo scippo da parte del Leverkusen lo scorso anno. Dopo averlo battuto agli ottavi di Champions League con un secco 5-0 tra andata e ritorno (ora c’è l’Inter ai quarti), il vantaggio sui ragazzi di Xabi Alonso è di 6 punti, ed è dunque necessario riprendere una marcia interrotta le ultime settimane: solo un punto conquistato tra Bochum e Union Berlino stona per un colosso come il