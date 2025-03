Internews24.com - Bayern Monaco senza tregua: esplode il caso Muller verso la partita con l’Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazionein ansia: scoppia anche ilper i bavaresi Oltre ai recenti problemi di infortuni, c’è un’altra questione da risolvere per il, prossima avversaria delin Champions League. Thomas Müller è un giocatore storico del club tedesco e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Secondo la stampa inglese la sua esperienza al club bavarese potrebbe finire questa estate, con il rinnovo che dunque non dovrebbe arrivare salvo colpi di scena.Il talento tedesco, che ha disputato con la maglia del club tedesco 741 gare ufficiali, non è più un titolare fisso, ha giocato 1255 minuti in 34 partite ufficiali. Lui rinnoverebbe ancora per un anno, stando a quanto scrivono in Germania, ma la tendenza della dirigenza del club è probabilmente quella di non offrire a Müller un altro contratto annuale.