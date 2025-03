Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Pavlovic lavora in vista del match di Champions. Le ultime sul giocatore

Leggi su Internews24.com

di Redazioneindeldi. Lesulalle prese con il recupero da un infortunio L’8 Aprile sarà tempo di, sfida di andata dei quarti di finale diLeague. Quella dell’Allianz Arena si prefigura come una sfida altamente impegnativa per entrambe le squadre, i bavaresi sono tra l’altro falcidiati da infortuni anche pesanti tra cui quello di Upamecano, Davies e si monitora anche la situazione di. Secondo quanto affermato da Sky Sports DE, il centrocampista tedesco stando duramente per cercare di essere presente già l’8 Aprile nella gara contro la squadra di Inzaghi. Il ragazzo ha iniziato un allenamento di forza leggero nella giornata di ieri ed è attentamente monitorato dallo staff medico della squadra.