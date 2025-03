Sport.quotidiano.net - Basket Serie B interregionale Play-In Out. Mens Sana a Varese. Prosek: "Voglio aiutare i compagni»

Domani a Masnago, località che ovviamente fa tornare alla mente memorabili sfide di tutt’altro livello rispetto all’attuale, la Note di Siena è attesa per le 18 dal Campus. Una vittoria servirebbe a certificare il buon momento di forma del biancoverdi e ad avvicinarli ulteriormente alla salvezza diretta. Dovrebbe far parte della gara anche il totem Gianluca(nella foto), out nelle ultime due gare per il problema al polso rimediato nel turno infrasettimanale di Collegno. "Sto bene adesso – ha detto il numero 35 della– grazie al lavoro dello staff medico fisioterapico. Da lunedì mi sto allenando con la squadra e spero di esserci domani sera a, magari anche solo per qualche minuto, per dare una mano ai miei". Da quando è arrivato a Siena l’italo ceco non aveva mai saltato una partita prima delle due contro Genova e Crocetta.