Basket Serie B Interregionale Goldengas Senigallia trasferta a Roma

Anticipo contro il San Paolo Ostiense sabato 28 marzo alle ore 18, 28 marzo 2025 – Anticipo per lache dopo aver vinto a Valmontone nell’ultimacontro il Palestrina ed essersi confermata in casa domenica scorsa contro il Ferentino, domani – sabato 29 marzo – alle ore 18 gioca acontro il San Paolo Ostiense.Si tratta dell’ottava giornata di, fase Play-In Out e la squadra di coach Gianmarco Petitto cerca la settima vittoria consecutiva per avvicinare ancora di più la salvezza diretta che riguarderà soltanto le prime tre classificate di questo girone a 12 formazioni.Al momentoè in testa al raggruppamento con 24 punti, quattro di vantaggio sul gruppo delle quarte tra cui c’è pure il San Paolo Ostiense che dunque è una rivale diretta nella corsa alla permanenza immediata in categoria.