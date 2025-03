Oasport.it - Basket: la Virtus Bologna travolge l’Alba Berlino in Eurolega

Lacoglie la sua ottava vittoria in. In un match dal significato sportivo relativo, considerato l’essere di fronte di penultima e ultima della classifica, le V nere superanoper 64-108. In Germania sono cinque isini (privi di Visconti, rilasciato, Tucker, sulla via dell’uscita, e Grazulis, ormai fuori dai ranghi) in doppia cifra, mentre in casa berlinese ce ne sono 11 di Matt Thomas.Prime fasi che, ad ogni modo, alla Uber Arena sembrano dare le chiavi della lotta. Il primo allungo lo mette insieme la coppia Pajola-Zizic per il 6-11, e in qualche modo è anche lenta la fugasina. Lenta e, va detto, anche con tanti protagonisti, in questa fase soprattutto Clyburn per il 15-26 di fine primo quarto. Scappano via gli ospiti con il contributo di Shengelia e soprattutto Polonara per il 22-37.