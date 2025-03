Basket la Virtus Bologna torna a vincere in Europa | Alba Berlino travolta 64-108

Leggi su Sportface.it

LaSegafredoalla vittoria nella trentaduesima giornata dell’Eurolega 2024/2025. Gli uomini di Dusko Ivanovic hanno dominato in casa dell’, imponendosi con un nettissimo. Gli emilianino così aindopo nove sconfitte consecutive, in quella che comunque era una sfida con l’unico obiettivo di evitare l’ultimo posto in classifica. Una prestazione comunque molto convincente da parte della, che spera così di ritrovare fiducia in vista del finale di regular season in campionato e i successivi playoff.La vittoria di stasera “vendica” anche la sconfitta patita all’andata, quandosbancòall’overtime con il punteggio di 88-90. Si tratta anche di una grande reazione d’orgoglio, a poche ore dalla pesantissima sconfitta patita in casa della Stella Rossa con un -36 che aveva fatto davvero molto male a tutto l’ambiente bolognese.