Basket, in serie C il CUS Pisa gioca sul campo della forte Endasfalti Agliana

, 28 marzo 2025 – A tre turni dal termineregular season, la stagione del Cosmocare CUSsembra ormai segnata, dopo le ultime tre sconfitte, con Sancat Firenze, con la diretta concorrente Pontedera e con la vicecapolista Dragons Prato. Fanalino di coda nel campionato diC, a 4 punti da CUS Firenze, con cui è peraltro in svantaggio nella differenza canestri, il quintetto di Scocchera dovrebbe vincere tutte le rimanenti gare e sperare nella sconfitta degli avversari, per poter evitare l’ultimo posto, sinonimo di retrocessione diretta. Compito praticamente impossibile, se si considera che il prossimo impegno è domenica suldell’, terza, imbattuta nel girone di ritorno, che aveva trovato proprio auna delle sue ultime sconfitte, in una delle poche partite quasi perfette dei gialloblù.