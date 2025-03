Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C al via i play-off con la Pallacanestro Femminile Pisa di scena a Prato

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 28 marzo 2025 – Terminata la regular season del campionato diC, partono nel fine settimana i-off per la promozione inB, che vedono ladi, per gara uno del primo turno, contro la locale Cestistica Rosa. Le ragazze di coach Carlo De Filippis, che hanno terminato al settimo posto la regular season, partono sfavorite, ma non battute, contro la vicecapolista, che peraltro hanno superato, poche settimane fa nel match di ritorno. I-OFF – Il format dell’attuale stagione prevede che vi siano due promozioni nel prossimo campionato diB, al termine di spareggi incrociati tra le prime otto classificate nella regular season. Evitata la capolistaMontecatini, le biancorossene affronteranno la seconda, Cestistica Rosa, con gara uno, domenica alle 21,30 a, ritorno venerdì alle 21,15 aed eventuale bella nuovamente a, il successivo fine settimana.