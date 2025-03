Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, derby di retroguardia tra IES e CUS Pisa

, 28 marzo 2025 – Terzultima giornata di ritorno, nel girone A del campionato di2, all’insegna dello spareggio tra AutoEtruria e GMV, in programma domenica a Volterra, con l’ultima chance, per i padroni di casa, di provare a centrare l’obiettivo di entrare tra le prime quattro. Tra le altre gare fa spicco iltra IES Sport e Cosmocare CUS, in programma sabato alle 20 al palasport, con la IES in cerca della salvezza matematica ed i rilanciati universitari intenzionati ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. GMV – Reduce da un successo più sofferto del previsto, a Ghezzano contro Bellaria Pontedera, al termine di un match tutto in salita, volto in favore dei biancoverdi con un break in avvio dell’ultimo quarto, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è ora terza, con una gara da recuperare (ilno in casa della IES), in un gruppo di sei squadre in lotta per i primi quattro posti valevoli per i play-off.