Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Punter e Brizuela non perdonano l'Olimpia. Il Barcellona sbanca il Forum

Milano, 27 marzo 2025 – Restano appese a un filo sempre più sottile le speranze dell’EA7 Emporio Armani Milano di agguantare un posto ai play-in di: davanti al pubblico amico dell’Unipol, infatti, l’ha rimediato il terzo ko europeo di fila perdendo 88-78 contro il. Per gli uomini di Messina è arrivata l’ennesima battuta d’arresto dopo una gara rincorsa: ilha infatti preso subito in mano le redini del gioco e, sospinto da uno scatenato Dario(27 punti, di cui 17 nei primi 20’ con 10/16 dal campo), ha tenuto a distanza una Milano troppo imprecisa (15 palle perse) e poco incisiva in difesa, rientrando negli spogliatoi a +11 (44-55). Un canovaccio che è sostanzialmente rimasto inalterato nella seconda parte di gara, in cui l'EA7 ha cercato di aggrapparsi alla classe di Nikola Mirotic (28 punti) e Shavon Shields (18) per tenere aperti i giochi, ma è addirittura sprofondata a -22 sotto i colpi dell’ex Kevin(25 punti) prima di rialzare la testa nel finale, riuscendo però soltanto a rendere meno pesante il finale.