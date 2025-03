Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: l’uragano Virtus Bologna si abbatte su Berlino

, 28 marzo 2025 – Nella trentaduesima giornata della regular season diritorna al successo laSegafredoche interrompe la striscia negativa di risultati che durava da ben nove turni. L’ultimo trionfo è datato 17 gennaio. All’Uber Arena i bianconeri superano per 64-108 i padroni di casa dell’Alba, aggiudicandosi di fatto il duello fra l’ultima e la penultima in classifica. Una vittoria importante soprattutto sul piano del morale per la squadra allenata da Dusko Ivanovic che riscatta il passo falso arrivato sempre in settimana per mano della Stella Rossa Belgrado. Sono sei gli uomini in doppia cifra per i felsinei con Achille Polonara a guidare grazie ai 16 punti iscritti a referto. Spicca l’88,5% nel tiro da due punti per la truppa italiana con un quasi chirurgico 31/35 e ben trentacinque assist serviti.