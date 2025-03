.com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi a caccia di due punti per raggiungere la miglior posizione play in

I cartai a Lucca contro Montecatini sponda Herons, i leoncelli al Palatriccoli contro Piombino. Cinque le giornate al termine della stagione regolareVALLESINA, 29 marzo 2025 – Parte la corsa alla post season. Cinque gare da giocare per concludere la stagione regolare conche giocherà 2 volte in casa (Caserta e San Giobbe) e tre fuori (Herons e Gema Montecatini e Latina). Al contrario diche sarà 3 volte al Palatriccoli (Piombino, Herons Montecatini e Virtus Roma mentre viaggerà alla volta di Caserta e Gema Montecatini.I quintetti di Ghizzinardi e Niccolai puntano alpiazzamentoin e precisamente al 7° o 8°finale di classifica che consentirà di giocare un solo spareggio, peroff, e davanti al pubblico amico.Il primo appuntamento sarà la trasferta a Lucca, in casa della Herons Montecatini per i cartai che hanno alle spalle cinque vittorie consecutive, mentre i leoncelli giocheranno la prima delle due gare consecutive interne contro Piombino domenica 30 marzo ore 18 cercando fortemente di ritornare al successo dopo tre sconfitte consecutive.