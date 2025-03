Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale: successo in rimonta contro Roma. Ozzano può festeggiare. Nel mirino i playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

NEW FLYING BALLS 61STELLA EBK59 NEW FLYING BALLS: Myers 3, Torreggiani 2, Zani ne, Ranitovic 4, Domenichelli 2, Ranuzzi 10, Tibs 4, Cortese 9, Balducci 7, Piazza 18, Baggi 2. All. Lolli.STELLA EBK: Forconi 4, Agbara ne, Quarone 5, Fanti 7, Nikolic 12, Curbelo ne, Doumbia 10, Lumena 5, Diomede 8, Pillastrini 8. All. Finelli.Arbitri: Boudrika e Pompei.Note: parziali 9-17; 28-31; 47-48. Ancora una soirée encomiabile per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli che nel recupero della quarta giornata dei play-in Gold disuperano l’arcigna Stella Ebkriponendo in cassaforte la quinta vittoria consecutiva. Un risultato determinante per continuare la corsache, con ancora 10 punti in palio e con gli ozzanesi settimi, può ancora regalare tante sorprese: domani alle 21 arriva la Carver Cinecittà per l’ultima delle gare casalinghe dei biancorossi, prima del tour de force di aprile con le ultime 4 gare tutte in trasferta.