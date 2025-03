Zon.it - Baronissi: al via il progetto Erasmus+ “PROCODE 6” per vivere un’esperienza internazionale

Leggi su Zon.it

Un’occasione da non perdere per tutti i giovani desiderosi di ampliare i propri orizzonti professionali e culturali: il Comune di, nell’ambito del ProgrammaAzione KA1, ha ufficialmente aperto le candidature per ilKA121 –6, finanziato dall’Unione Europea.Grazie a questa straordinaria iniziativa, saranno assegnate 15 borse di studio per tirocini formativi all’estero della durata di circa sei mesi, in aziende e enti partner situati in diversi paesi europei.I settori coinvolti sono tra i più richiesti e dinamici del mercato del lavoro:InformaticaElettronicaMeccanicaMarketingTurismoe molti altri ambiti strategici e innovativi.L’obiettivo delè quello di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani, migliorando al tempo stesso le competenze professionali e linguistiche in un contesto