Barella | Mondiale per Club DNA Inter vincere trofei! Lautaro Martinez leader

Anche Nicolòè statorogato sulla prossima competizione che vedrà l’protagonista, cioè ilper. Di questo ne ha parlato il centrocampista italiano, così come il capitano, in un’vista pubblicata sui canali ufficiali della FIFA.NUOVA COMPETIZIONE – Nicolòtornerà dunque in America per disputare da protagonista ilpercon l’, ma ha anche altri sogni nel cassetto: «Giocare ilper, in America, sarà un’esperienza bellissima! Anche perché è la prima volta in un nuovo format. Sarà anche una delle prime volte che vedo l’America perché sono stato solo in ritiro per pochi giorni. Quindi sarà una bellissima esperienza. Sono curioso anche perché sono un appassionato di NBA, lo seguo, mi piacerebbe sicuramente vedere il loro approccio alle partite, la loro cultura sportiva, e non parlo solo della NBA.