Barella | L’Inter ha la vittoria nel DNA

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nicolòsi dice entusiasta della nuova formula del Mondiale per Club, competizione in cuisfiderà altre 31 squadre per il titolo di migliore al mondo. Il centrocampista nerazzurro, intervistato da FIFA.com, ha espresso il suo entusiasmo:“Sarà un’esperienza bellissima, qualcosa di nuovo per me. Non ho mai giocato un torneo simile e questo sarà il primo con il nuovo format, quindi sarà ancora più speciale. Inoltre, sarà una delle prime volte in cui visiterò l’America, avendoci trascorso solo pochi giorni in ritiro. Sarà bello scoprire nuove culture e vedere come si vive il calcio in altri continenti. Non ho mai giocato un Mondiale per Nazionali, quindi iniziare con quello per club è una grande emozione. Me la godrò al massimo.”L’esordio contro il Monterrey a Los Angeles.giocherà la prima partita contro il Monterrey in uno stadio da 90.