Barella d’Arabia? Grazie ma no grazie! La storia con l’Inter è lunga

rifiuta l’Arabia e la flotta di denaro avanzatagli dall’Al-Hilal. C’è solo! Il sardo vuole continuare a scrivere pagine dia Milano.NO! –? No,! Così il vice capitano dele pilastro assoluto della Nazionale azzurra ha declinato l’invitante e milionaria offerta arrivata dall’Arabia Saudita e precisamente dall’Al-Hilal, oggi secondo nel campionato della Saudi League. Un’offerta monstre, assurda, clamorosa, da 35 milioni di euro per quattro anni (come riferito dalla Gazzetta dello Sport dal collega Filippo Conticello). Tradotto 135 milioni di euro. Maha postoe la sua carriera in Europa di fronte alla flotta di denaro presentatagli dagli sceicchi. Il presente e il futuro si chiamano Inter, l’Arabia può aspettare. Forse all’infinito.