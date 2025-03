Calciomercato.it - Barella al Mondiale con un’altra maglia: 140 milioni per lasciare l’Inter

Leggi su Calciomercato.it

Tornano i rumors di mercato sul centrocampista nerazzurro: sul piatto un contratto stellare per i prossimi quattro anniDall’Arabia Saudita ritornano all’assalto in casa Inter. Nel mirino c’è un alfiere della squadra di Inzaghi e che è ormai diventato bandiera in nerazzurro: Nicolò.Nicolo(LaPresse) – Calciomercato.itTorna d’attualità la pista saudita per il centrocampista della Nazionale, già corteggiato in passato dai ricchissimi club della Saudi League. Stavolta c’è l’Al-Hilal in pressing sull’ex Cagliari, con il tecnico Jorge Jesus innamorato del numero 23 del. La società araba punta a un paio di colpi stellari per ben figurare al prossimoper Club e oltre a Salah avrebbe perciò messo nel mirino anchecome riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Per il momento nessun affondo ufficiale, con la dirigenza dell’Al-Hilal che starebbe però affilando le armi per cercare di portarea Riad nella finestra straordinaria di inizio giugno.