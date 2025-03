Internews24.com - Barella Al Hilal, il retroscena di mercato! Contratto da 18 milioni a stagione pronto a gennaio? I dettagli

di RedazioneAl, ildida 18? Isulla possibile situazione diL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spaventa i tifosi dell’Inter con un indiscrezione legata al futuro di Nicolò, secondo il quotidiano rosa, finito nel mirino del ricco club arabo, ossia l’Al, squadra degli ex giocatori di Serie A, Milinkovic Savic e Koulibaly. Ecco tutti iAL- «Ai blu di Riad avevano ragionato su uno stipendio per Nicolò da 18, senza passare all’assalto vero e proprio, ma hanno invece progettato di raddoppiare la posta. Non hanno ancora mandato una proposta ufficiale, né sul tavolo diné su quello dell’Inter, ma in Arabia giurano che in primavera si passerà alla fase operativa.