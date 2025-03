Barcellona v Girona – formazione statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-28 20:34:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:della partita perIl prossimo passo delnella loro ricerca per recuperare il titolo del Real Madrid li vede accogliere i viciniallo stadio olimpico, con i visitatori che non si abbinano a eguagliare le loro exploit di Laliga della scorsa stagione.Gli uomini di Hansi Flick sono aumentati per una vittoria per 3-0 su Osasuna giovedì per andare a tre punti di distanza dal Real Madrid in cima al tavolo, allungando la loro corsa imbattuta in tutte le competizioni a 19 partite nel processo. Hanno lasciato cadere i punti per Laliga il 18 gennaio, quando Getafe ha tenuto il Blaugrana per un pareggio per 1-1.75%-Hans-Dieter Flick ha vinto 33 delle sue 44 partite per @Fcbarcelona In tutte le competizioni, eguagliare Tito Vilanova (75%).