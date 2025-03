Justcalcio.com - Barcellona 6-1 Wolfsburg (10-2 AGG): i possessori dominano per raggiungere la semifambra di Champions League

Sito inglese:I titolari delhanno schiacciatopresso l’Estadi Johan Cruyff 6-1 per far apparire un successo aggregato di 10-2 nei quarti di finale dellafemminile.I due volte campioni in carica hanno messo un piede negli ultimi quattro con una vittoria di routine per 4-1 in Germania la scorsa settimana, con Salma Parallolo tra gli obiettivi.L’ala della Spagna è stata una delle due giocatori della Barca a ottenere un tutore nella seconda tappa di giovedì insieme a Claudia Pina, mentre hanno risposto alla prima perdita di Clasico di domenica contro il Real Madrid.Parallolo ha segnato due volte nei primi 20 minuti per uccidere ogni sottile speranza di un combattimento di, quindi Esmee Brugts ha trovato l’angolo in basso a sinistra dal bordo dell’area per 3-0.