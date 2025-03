Barca si muove tre punti trasparenti dopo una comoda vittoria in un appuntamento riorganizzato

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-28 00:21:00 Breaking news:Il Barcellona ha esaurito i comodi vincitori per 3-0 nel loro scontrocon Osasuna per andare a tredi distanza dal Real Madrid in cima a La Liga.Ferran Torres e Dani Olmo hanno dato aun vantaggio comandante in pausa prima che il sostituto Robert Lewandowski abbia concluso iper la squadra di Hansi Flick nella seconda metà.Il gioco allo stadio olimpico di Lluis Companys era stato originariamente programmato per sabato 8 marzo. Tuttavia, il gioco è stato rinviato pochi minuti prima del calcio d’inizio a causa della morte del medico del club catalano, Carles Minarro Garcia.All’inizio di questa settimana, Flick si era lamentato pubblicamente della programmazione del dispositivo di La Liga, con il gioco in arrivo pochi giornila pausa internazionale.