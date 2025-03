Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Salva il mondo all’ultimo canestro 3

Leggi su Nerdpool.it

Il manga sportivo e sovrannaturale di Nemu Yoko arriva al penultimo atto con un crescendo di azione ed emozioni. Non c’è tempo per i dubbi in amore, le ragazze devono scendere in campo: hanno una missione da compiere, la Terra non si salverà da sola!«Spero che finisca tutto in fretta! I miei sentimenti, il liceo e anche la vita sulla Terra!»BAOè lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO:ilvol.3 di Nemu Yoko.La squadra di basket femminile del liceo Dadakusa si sta sottoponendo ad allenamenti durissimi, ma subito prima del secondo incontro Torako vede Kotoko e il suo ex Kanetaka che si tengono per mano. Che tra i due stia nascendo qualcosa? Nel frattempo, il destino della Terra dipende dalla vittoria del torneo, come aveva rivelato il dio Kamiya – nonché loro coach – e ora la sopravvivenza del pianeta sembra più che mai a rischio, visto come sono prese dai loro problemi di cuore!Tra il rischio dell’estinzione e l’amicizia di un irresistibile gruppo di liceali, questa serie ironica, tenera e sopra le righe – che sarà completa in quattro volumi – continua a sorprendere mescolando manga sportivo, scolastico e sovrannaturale.