Ilrestodelcarlino.it - Bando transizione digitale delle imprese in regione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con ilper la, laha lanciato un importante piano di incentivi per supportare l’adozione di soluzioni e tecnologie digitali avanzate per incrementare la flessibilità, la sicurezza, l’efficienza e la produttivitàpiccole e medieemiliano-romagnole. L’attenzione è rivolta, ad esempio, alla minimizzazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi energetici, al benessere dei lavoratori e al miglioramento della qualità della vita lavorativa tramite l’automazione intelligente. A partire dal 15 aprile è possibile presentare domanda di contributo per interventi di introduzione/implementazione/adattamento di soluzioni tecnologiche di base finalizzate a favorire un primo passo verso la digitalizzazionefunzioni aziendali e/o soluzioni tecnologiche avanzate, come le tecnologie abilitanti previste nel piano nazionale Impresa 4.