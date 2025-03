Quotidiano.net - Bali senza elettricità e wi-fi, vietato uscire di casa per 24 ore. Il Capodanno blinda anche i turisti

Roma, 28 marzo 2025 – Niente fuochi d’artificio né festeggiamenti in compagnia neldi. L’isola più importante per il turismo indonesiano si ferma completamente per un giorno: assolutamentee fare rumori. E non è finita qua. Quest’anno il governo provincialenese ha persino chiesto alle società di telecomunicazioni e trasmissioni di chiudere per il Nyepi Day, lasciando l’isolaWi-Fi.sono coinvoltiè un’isola dell’Indonesia a maggioranza induista e vanta il primato come metaca più importante del Paese. Ma le tradizioni non vengono messe in pausa per nessuno, neppure per chi è in vacanza. Per 24 ore, a partire dalle 6 del mattino, la popolazione digiuna, medita, stacca l’e rimane acon le proprie famiglie.