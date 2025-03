Lanazione.it - Bagno a Ripoli, festa con i talenti dello studio: in 150 premiati al Bigallo

(Firenze), 28 marzo 2025 - Il Comune diha reso omaggio agli studenti che hanno completato le medie e le superiori con buoni risultati. È stata unacon i, e in 150 sono statial. “Non un premio al voto, ma all’impegno e al talento dei nostri studenti. E un invito a proseguire gli studi con determinazione e passione. Ma anche a mettere in circolo le proprie capacità, che hanno valore solo se condivise. I traguardi non si tagliano mai da soli, al vostro hanno contribuito le vostre famiglie e gli insegnanti che vi hanno supportato e incoraggiato, questo riconoscimento condividetelo con loro”. Così il sindaco Francesco Pignotti ha salutato gli alunni che ieri sono stati festeggiati all’antico Spedale dinell’ambito di Diploma Premiato, l’iniziativa promossa dal Comune di