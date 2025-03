Ilrestodelcarlino.it - Bagnini, la riforma per la sicurezza fa acqua

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sta diventando veramente complicato trovare deidi salvataggio e garantire ladei bagnanti. Se dal prossimo anno i minorenni non potranno più fare questo lavoro, le criticità aumenteranno a dismisura". A dirlo è Matteo Carbone, istruttore di nuoto e referente a Potenza Picena per la sezione di Ancona della Società nazionale di salvamento. Come analizza il recente decreto che disciplina la formazione degli assistenti bagnanti e il rilascio dei brevetti di salvataggio? "Il decreto è stato venduto come un grande passo in avanti, ma nella realtà appare come un pasticcio pieno di contraddizioni e decisioni discutibili. Sorvoliamo pure sulle dinamiche che hanno portato a consegnare la formazione in mano a una sola realtà, tagliando fuori la concorrenza e creando un monopolio che soffoca il settore.