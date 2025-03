Anteprima24.it - “Back to Momix”, il grande ritorno al Teatro Gesualdo: doppia data

Tempo di lettura: 2 minuti– Sono la compagnia di ballerini e acrobati più famosa al mondo. Le loro coreografie hanno suggestionato i teatri più prestigiosi del pianeta. E tornano ad Avellino con un doppio spettacolo immaginato per lasciare ancora una volta il pubblico a bocca aperta.Sabato 29, alle ore 21, ed in replica domenica 30 marzo alle 18, al” va in scena ildeiche saranno sul palco del Comunale di Avellino conTo, lo spettacolo che il coreografo Moses Pendleton ha immaginato non solo per riportare i suoi ragazzi in scena, ma anche per riportarli alla scintilla primordiale che oltre 40 anni fa generò il fenomeno.E anche questa volta le mirabolanti evoluzioni, i giochi di luci ed ombre, i costumi sfarzosi e sempre ben calibrati, le scenografie incredibili e l’immancabile selezione musicale, iproveranno con la magia e l’illusione ad incendiare i cuori di vecchi e nuovi spettatori per uno spettacolo unico nel suo genere.