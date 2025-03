Lanazione.it - ’Bacco e Arianna’ a Tallinn

Un olio su tela del XXVII secolo è volato dalla Spezia a Tallin, in Estonia, per essere protagonista. Il Museo ‘Amedeo Lia’ è orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione della mostra ‘Bernardo Strozzi. Oltre Caravaggio’ in occasione del 25° anniversario del Museo d’Arte Kadriorg come succursale del Museo d’Arte dell’Estonia. Il museo spezzino ha infatti concesso il prestito, su richiesta dei curatori della mostra Anna Orlando, importante studiosa italiana indipendente e Greta Koppel, curatrice del Museo d’Arte dell’Estonia – Museo d’Arte Kadriorg (sede della mostra), del ‘Bacco edi Ermanno Stroifi della misura di 79x151 centimetri. "Il Museo Lia si conferma un’eccellenza nel panorama europeo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. La struttura è un vero gioiello del nostro territorio, che stiamo valorizzando attraverso diverse iniziative.