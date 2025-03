Agi.it - Azione a congresso, tre ministri e la premier tra gli interventi

AGI - È stato annunciato come "ildella coerenza". Un momento di confronto sui principali temi di politica interna e internazionale, l'occasione per fare una sintesi pragmatica, ma anche per marcare le differenze. In primis, con quel "campo largo", che va dal Pd al M5s, verso cui converge anche l'ex alleato Matteo Renzi. Ma anche rispetto al populismo di destra che parla alla pancia della gente dal Carroccio e non solo. Secondonazionale diAl secondonazionale di- questo fine settimana al centralissimo 'Spazio Eventi' del Rome Life Hotel di via Nazionale - sono attesi almeno 300 supporter del leader, Carlo Calenda. Una rappresentanza contenuta per un partito ostinatamente centrista e liberal che, dai suoi primi passi, nel 2019, non ha mai fatto mistero di voler crescere e imporsi come alternativa politica credibile alle attuali coalizioni di centrodestra e centrosinistra.