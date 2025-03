Lanazione.it - Aziende orafe in allerta: l'impatto dei dazi USA sul mercato orafo

"Niente panico". In uno scenario internazionale che definire complicato è un eufemismo letremano difronte alla politica statunitense. L’altro ieri il presidente Trump ha introdottodel 25% sul settore delle automobili. Le reazioni delsono state immediate: l’intero comparto ha subito un drastico calo dei titoli in Borsa. Luca Benvenuti è l’amministratore delegato della mamma di tutte le: la Unoaerre che porta anche nel nome un primato che dura da 99 anni. Benvenuti, come si può affrontare la politica deiUsa di cui ancora non si conosce l’esatta portata sul settore dell’oreficeria? "Con sangue freddo, nonostante la comprensibile paura di tante nostre imprese. L’incertezza dei mercati è il peggior nemico di un bene di lusso come l’oro e gli Stati Uniti sono uno dei principali mercati per l’oreficeria aretina.