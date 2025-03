Foggiatoday.it - Avvocato chiama i soccorsi: "Un mio cliente vuole ammazzarsi", operatori del 118 gli salvano la vita

All'arrivo deglidel 118, l'uomo era già in cima a una scala, con la corda stretta al collo. Sarebbe bastata una manciata di minuti in più, per cambiare l'epilogo di un intervento al cardiopalmo, anche per chi è abituato a intervenire in emergenza. A salvare laa un uomo di mezza.