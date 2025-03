Avevano ragione loro Lorenzo la confessione più difficile e importante dopo mesi di Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Colpo di scena alSpolverato ha spiazzato concorrenti e pubblico con un’inaspettata dichiarazione su Helena Prestes, la suarivale durante questi seidi convivenza forzata nella casa. Durante la notte, il fotomodello si è lasciato andare con la sua amica Chiara Cainelli a unadavvero sorprendente. E le sue parole, a pochi giorni dalla finale, hanno immediatamente scatenato un acceso dibattito.Non poteva essere altrimenti. Fin dall’inizio del reality, infatti, il pubblico ha ascoltato le critiche più dure dinei confronti di Helena. Tra le accuse rivoltele, quella di “fare strategie” e di essere “una provocatrice“. In tutto questo tempo, mai un complimento, anzi. Eppure, con l’avvicinarsi della finale, forse volontariamente o forse no, il concorrente ha riconosciuto il ruolo che Helena ha avuto in questa edizione del programma.