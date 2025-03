Aveva ragione Helena Grande Fratello adesso per Javier è tutto chiarissimo | ha visto quelle immagini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Martinez continua a mandare messaggi indiretti ai suoi ex compagni del. Giovedì 28 marzo, l’argentino ha trascorso la serata facendo una lunga diretta Instagram per parlare direttamente con i suoi follower. Dopo aver abbandonato il reality,è stato molto presente sui social, principalmente per sostenerePrestes, che lunedì 31 marzo si giocherà la vittoria finale.Durante la diretta, Martinez era accompagnato dal suo agente, dalla sua amica Gessica Notaro e da alcuni ex coinquilini come Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Tommaso Franchi.ha dedicato molto spazio a, confessando apertamente che gli manca moltissimo e che non vede l’ora di viverla nella quotidianità, lontano dalle telecamere. Ha rivelato anche di seguirla costantemente da fuori e di essere ansioso di vederla trionfare nel reality condotto da Alfonso Signorini.