Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Tom Holland e Chris Pratt assenti dalla lista delle apparizioni, ecco perché

Leggi su Movieplayer.it

il motivo per il quale mancano all'appello nel cast del nuovo film MCU anche la star di Spider-Man e il protagonista di Guardiani della Galassia. A tenere banco negli ultimi giorni tra i fan Marvel è naturalmente l'annuncio del ricchissimo cast di, nel quale ritorneranno parecchi volti conosciuti del Marvel Cinematic Universe. Tra coloro che non sono stati annunciati nel cast spiccano le assenze di Tom. Per quale motivo entrambi non sono stati annunciati nel film?e Tomnon sono nelladel cast diI Marvel Studios hanno tenuti incollati gli spettatori al video dell'evento per ben cinque ore e mezza ma sembra che lanon sia completa. Secondo le ultime .