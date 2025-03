Avengers | Doomsday la live da record e le parole della Marvel | C’è sempre spazio per altro…

Leggi su Cinefilos.it

, ladae le: “C’èper altro.”L’annuncio del cast principale diin unadi cinque ore è stato ilstream più seguito diper lo Studio, con 275 milioni di visualizzazioni digitali e 3,1 milioni di menzioni sui social. Ilstreaming è iniziato è durato 5 ore e 27 minuti.Quel numero è anche più di 5 volte il volume social del trailer del Super Bowl di Deadpool e Wolverine (attualmente il trailer più visto di tutti i tempi) dell’anno scorso. Ora dopo ora il pubblico è cresciuto fino a raggiungere quello che è lo stuntstreaming multipiattaforma più visto. View this post on InstagramA post shared byStudios (@studios)Lo stunt ha prodotto oltre 55 distinti termini di tendenza su Twitter/X per tutto il giorno con #che ha mantenuto il primo posto di tendenza su Twitter/X per oltre 7 ore.