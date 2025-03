Avellinotoday.it - Avellino piange Don Enzo, parroco amato e figura di riferimento per la comunità

Laparrocchiale di Sant'Ippolisto è in lutto per la scomparsa di Monsignor VincDe Stefano, conosciuto da tutti come Don. Il sacerdote, che aveva guidato la parrocchia dal 2001 al 2015, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi fedeli.Un pastore vicino alla sua genteDon.