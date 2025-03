Avellinotoday.it - Avellino, approvato il nuovo regolamento per il Forum dei giovani

Leggi su Avellinotoday.it

Nella seduta consiliare di ieri abbiamoilper ildei. In campagna elettorale abbiamo più volte messo in luce l'importanza della partecipazionele alla vita della nostra comunità. Tra gli obiettivi c'era, per l'appunto, anche quello di.