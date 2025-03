Sport.quotidiano.net - Avanti Perugia, col Pineto parte la rincorsa: "Con coraggio possiamo prenderci i play off"

la. Ilha cinque partite per puntare a rimandare la fine della stagione e per gettare le basi per il futuro. Vincenzo Cangelosi sa che il primo ostacolo, il, va preso con le molle, ma il Grifo può e deve osare. "Abbiamo da noi cinque partite che ci danno la possibilità di provare ad ottenere qualcosa che prima non era pensabile – spiega il tecnico alla vigilia – . Ora siamo più tranquilli e dobbiamo cercare di fare il massimo per ottenere ioff. Le squadre che puntano lo stesso obiettivo sono tante, noi dobbiamo fare più punti possibile, metterci piùdurante le partite e soprattutto fare qualcosa in più in zona gol". Al "Curi" arriva la squadra abruzzese, con una striscia di risultati da primi posti in graduatoria. "Non sarà una partita semplice, loro hanno tanto entusiasmo.